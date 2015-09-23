Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация инвестиционных возможностей Франции для азербайджанских предпринимателей.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье заявил, что Азербайджан со своей развивающейся экономикой обладает большим потенциалом в вопросе вложения инвестиций. Он отметил, что развитая промышленность Франции, ее инновационные технологии, широко развивающаяся наука и сектор туризма могут привлечь азербайджанских инвесторов.

П.Монье подчеркнул, что Франция предпринимает шаги по привлечению иностранных инвестиций. Так, разработана программа, по которой лицу, инвестировавшему в эту страну 300 тысяч евро или более, предоставляется виза сроком на 3 года с возможностью ее дальнейшего продления еще на 3 года.

Также был упрощен процесс получения визы во Францию для граждан Азербайджана. В результате, по словам посла, число посетивших Францию граждан Азербайджана возросло вдвое за последние 5 лет (в 2010 г. выдано около 7 тысяч виз, в 2015 их число, как ожидается, достигнет 14 тысяч).

Экономический советник посольства Франции Эрв Сарнелли (Herve Sarnelli) в свою очередь заявил, что экономика Франции крепка, надежна, диверсифицирована и открыта для инвестиций. Экономика Франции является 7 крупнейшей экономикой в мире, 2-ой в Европе. В стране действуют более 20 тысяч иностранных компаний.

По словам советника, страна является привлекательной для инвестиций азербайджанских предпринимателей также и развитой транспортной инфраструктурой, Франция активно экспортирует как пищевые товары (вино, сыр, молочные продукты), так и товары класса люкс, аэрокосмическую продукцию, широко развиты инновационные технологии.

Представитель Business France Жером Клозен в свою очередь отметил наличие во Франции большого количества стартап проектов, которые могли бы заинтересовать начинающих азербайджанских предпринимателей, а также простоту открытия филиала или бизнеса в этой стране. Так, по его словам, процесс открытия филиала занимает во Франции около 3 недель и обойдется в 2500 евро.