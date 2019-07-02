Престижная международная аудиторская компания UHY распространила информацию об Азербайджане

На днях одна из престижных международных аудиторских и консалтинговых компаний UHY на своей странице распространила информацию об Азербайджане.

Report предлагает эту информацию вниманию читателей:

UHY расширяет свою деятельность на Евроазийском рынке.

Мы приветствуем нашего нового полноправного члена, азербайджанскую фирму ООО M.A Audit LLC и ее филиал ООО MA Consulting LLC, в глобальной сети аудиторов UHY. Упомянутые фирмы находятся в процессе принятия брендинга UHY, и в скорейшем времени они будут известны как ООО UHY AUDIT LLC и ООО UHY LLC.

Созданная в 2009 году, команда из 19 сотрудников, включая пять партнеров, действует в Баку. Команда в основном предлагает обширный опыт в области аудита, бухгалтерского учета, консалтинга и налогообложения в портфель отечественных и международных клиентов, представленных в сфере авиации, товаров повседневного спроса (FMCG), нефти и газа, туризма.

Управляющий партнер Теймур Нагиев прокомментировал это следующим образом: "Сотрудничество с сетью UHY под влиятельным брендом UHY даст нашей компании конкурентное преимущество в Азербайджане и регионе. Опыт и знание UHY, число сотрудников которой составляет 8 200 человек, позволят нам расширить наши возможности как на местном, так и международном уровнях, повысить операционные возможности наших клиентов. Мы надеемся развивать нашу деятельность благодаря успешному сотрудничеству с другими компаниями UHY".

Директор UHY Рик Дэвид: "Мы приветствуем ООО UHY Audit и его дочернюю компанию в сети UHY. Один из государств-членов СНГ – Азербайджан продолжает принимать экономические изменения в энергетическом секторе - одном из основных источников экономического роста. ООО UHY M.A. Audit расширяет наше присутствие в евразийском регионе и укрепляет практику на региональном рынке и возможности UHY по обслуживанию наших международных клиентов, имеющих инвестиции и бизнес в этой стране и регионе".

Отдел связи UHY по MA AUDIT LLC и MA Consulting LLC

Контактное лицо: Управляющий партнер Теймур Нагиев, +994 12 480 13 62, +994 55 215 53 33, Email: teymur.naghiyev@uhy-az.com

Website: www.ma-consulting.az