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Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников

Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников на вакансии с высокими заработными платами и комфортными условиями труда. Требования к кандидатам: - возраст – до 30 лет - рост – минимум 1.70 м - состояние здоровья – категория
Бизнес
20 июня 2023 г. 11:00
Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников

Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников на вакансии с высокими заработными платами и комфортными условиями труда.

Требования к кандидатам:
- возраст – до 30 лет
- рост – минимум 1.70 м
- состояние здоровья – категория «А»
- хорошая физическая форма
- обязательное прохождение воинской службы
- обязательное владение русским языком
- владение другим иностранным языком является дополнительным преимуществом
- дисциплинированность, добросовестность, стрессоустойчивость
- желательны опыт работы а охранных структурах или предприятиях, а также владение навыками самообороны и рукопашного боя.

Заинтересованные и желающие пройти проверку на соответствие с установленными критериями лица могут выслать резюме на электронную почту [email protected], а также связаться по номерам телефона: 055-434-47-88, 055-793-26-34.

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Версия на азербайджанском языке Mühafizə xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən prestijli şirkət işə qəbul elan edir

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