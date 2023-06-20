Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников

Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников на вакансии с высокими заработными платами и комфортными условиями труда. Требования к кандидатам: - возраст – до 30 лет - рост – минимум 1.70 м - состояние здоровья – категория

Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников на вакансии с высокими заработными платами и комфортными условиями труда.



Требования к кандидатам:

- возраст – до 30 лет

- рост – минимум 1.70 м

- состояние здоровья – категория «А»

- хорошая физическая форма

- обязательное прохождение воинской службы

- обязательное владение русским языком

- владение другим иностранным языком является дополнительным преимуществом

- дисциплинированность, добросовестность, стрессоустойчивость

- желательны опыт работы а охранных структурах или предприятиях, а также владение навыками самообороны и рукопашного боя.