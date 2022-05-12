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Пресечена продажа большого количества наркотических средств

Пресечена продажа большого количества наркотических средств В оперативное управление Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета поступила информация о реализации наркотического средства - метадона, ввезенного на территорию страны контрабандным путем.
Бизнес
12 мая 2022 г. 14:17
Пресечена продажа большого количества наркотических средств

В оперативное управление Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета поступила информация о реализации наркотического средства - метадона, ввезенного на территорию страны контрабандным путем.

Как сообщает Report, оперативная группа совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел провела операцию в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку и задержала гражданина Азербайджана Асланова Габила Ахмед оглу при продаже крупной партии наркотических средств - 200 таблеток метадона сотруднику таможни, выступающему в качестве условного покупателя.

В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Мирзали Рза Явар оглу и Расулова Афсана Алимирза гызы, передавшие Габилу Асланову метадон в крупном размере, осуществляли контрабанду в Азербайджанскую Республику с целью сбыта.

Асланов Габил Ахмед оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса, а Мирзали Рза Явар оглу, Расулова Афсана Алимирза гызы и Исмаилзаде Парвин Черкез оглу - по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК. В отношении каждого из лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖlkəyə külli miqdarda gətirilən narkotik vasitələrin satışının qarşısı alınıb

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