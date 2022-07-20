Пресечен ввоз психотропных веществ из Ирана в Азербайджан

На таможенном посту “Астара” Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета при прохождении таможенного контроля было задержано грузовое транспортное средство марки “Hovo”.

На таможенном посту “Астара” Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета при прохождении таможенного контроля было задержано грузовое транспортное средство марки “Hovo”.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, во время допроса водитель заявил, что в его транспортном средстве не было каких-либо предметов, которые были сокрыты от таможенного контроля и не декларировались, в том числе наркотиков и психотропных веществ.

Служебная собака отреагировала на кабину автомобиля, и в грузовом транспортном средстве была проведена капитальная проверка.

В результате в спортивной сумке, находящейся в кабине грузового автомобиля, в 3 упаковках было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин общим весом 1,8 грамма, а также наркотическое средство - метадон общим объемом 80 мл в пластиковой таре объемом 120 мл .

В ходе личного досмотра водителя в 1 пакете было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин общим весом 0,4 грамма.

Напомним, что метамфетамин входит в "Список I психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджанской Республики запрещен".

По факту проводится расследование.