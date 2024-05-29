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Премьер-министра Асадова на следующей неделе ждут с визитом в Беларуси

Премьер-министра Асадова на следующей неделе ждут с визитом в Беларуси Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в следующий понедельник может совершить визит в Минск.
Бизнес
29 мая 2024 г. 13:28
Премьер-министра Асадова на следующей неделе ждут с визитом в Беларуси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в следующий понедельник может совершить визит в Минск.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на мероприятии по случаю Дня независимости Азербайджана в Минске.

"В июне в Минске с нетерпением ждем дорогих азербайджанских гостей: премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (3–4 июня)", - сказал вице-премьер.

Кроме того, добавил он, 6-7 июня в Минске состоится 14-ое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и белорусско-азербайджанский бизнес-форум с участием заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова.

Петришенко выразил уверенность в том, что подобная интенсивность визитов на высоком уровне станет "существенным импульсом к развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимодействия и будет способствовать оперативной и наиболее полной реализации договоренностей глав государств".

Он добавил, что в Беларуси позитивно воспринимаются успехи азербайджанской дипломатии, рост международного авторитета страны, которая четыре года успешно председательствовала в Движении неприсоединения, а сейчас получила право проведения в ноябре этого года в Баку престижного мероприятия – глобального климатического саммита (COP29).

"Две страны активно развивают политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, расширяют прямые связи между городами и регионами. Недавний успешный государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан подтвердил, что наше стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться и развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания. Этот визит стал мощным импульсом для движения навстречу друг другу", - сказал Петришенко.

По его словам, отношения Беларуси и Азербайджана "проверены временем и общей историей", основаны на взаимном уважении, доверии и непоколебимой поддержке.

"Беларусь высоко ценит проверенную временем дружбу с Азербайджаном и наше всестороннее сотрудничество, которое является взаимовыгодным, равноправным, устойчивым и не зависит от текущей геополитической ситуации. Мы уверены, что всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга", - заявил он.

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