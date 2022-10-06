Премьер-министр: Торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими странами вернулся к траектории роста

"Отрадно, что по мере ослабления пандемии торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими государствами также вернулся на траекторию роста".
Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на проходящем в Москве 2-м Каспийском экономическом форуме.
Он добавил, что за 8 месяцев 2022 года торговый оборот Азербайджана со странами Каспийского региона увеличился более чем на 45%.
Коснувшись экономических показателей Азербайджана, премьер-министр отметил, что по итогам 8 месяцев текущего года в стране наблюдается экономический рост, сохраняется положительная динамика в сфере внешней торговли.