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Премьер-министр Пакистана: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень продуктивной

Премьер-министр Пакистана: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень продуктивной Я находился здесь вместе со своей делегацией для участия в авторитетной встрече Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством моего дорогого брата, президента Ильхама Алиева.
Бизнес
4 июля 2025 г. 21:08
Премьер-министр Пакистана: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень продуктивной

Я находился здесь вместе со своей делегацией для участия в авторитетной встрече Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством моего дорогого брата, президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом заявил Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в беседе с журналистами.

Глава правительства отметил: "Сегодня мы договорились о дальнейшем укреплении братских связей между двумя государствами-членами, развитии торговли, инвестиций, культуры, образования, здравоохранения и водных ресурсов. Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень продуктивно. Мы также достигли договоренности о развитии торгово-экономических связей между Пакистаном и Азербайджаном в стратегических направлениях".

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: Pakistanla Azərbaycan arasında ticarət və investisiyaları inkişaf etdirmək barədə razılığa gəldik

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