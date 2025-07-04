Премьер-министр Пакистана: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень продуктивной

Я находился здесь вместе со своей делегацией для участия в авторитетной встрече Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством моего дорогого брата, президента Ильхама Алиева.

Я находился здесь вместе со своей делегацией для участия в авторитетной встрече Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством моего дорогого брата, президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом заявил Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в беседе с журналистами.

Глава правительства отметил: "Сегодня мы договорились о дальнейшем укреплении братских связей между двумя государствами-членами, развитии торговли, инвестиций, культуры, образования, здравоохранения и водных ресурсов. Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень продуктивно. Мы также достигли договоренности о развитии торгово-экономических связей между Пакистаном и Азербайджаном в стратегических направлениях".