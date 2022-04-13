О нас
Аудио новости

Представлено исследование об экономическом влиянии Зангезурского коридора на регион CAREC

Представлено исследование об экономическом влиянии Зангезурского коридора на регион CAREC 11-12 апреля руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяз Мусеибов и аналитик Айхан Сатыджи приняли участие в конференции на тему "Устойчивость и экономическое развитие в регионе CAREC в периоды большой неопределенности
Бизнес
13 апреля 2022 г. 11:08
Представлено исследование об экономическом влиянии Зангезурского коридора на регион CAREC

11-12 апреля руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяз Мусеибов и аналитик Айхан Сатыджи приняли участие в конференции на тему "Устойчивость и экономическое развитие в регионе CAREC в периоды большой неопределенности", организованной совместно институтом Регионального экологического центра Центральной Азии (CAREC), Азиатским банком развития (АБР) и Институтом Азиатского банка развития (ADBI).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

По информации, А.Мусеибов и А.Сатыджи выступили на конференции с исследованием на тему "Экономическое влияние Зангезурского коридора на регион CAREC и перспективы экономических отношений между регионом CAREC и ЕС".

Целью встречи с участием делегаций университетов, неправительственных организаций стран-членов программы CAREC, Всемирного банка, АБР, ADBI, и таких стран-не членов, как Япония и Сингапур, является обсуждение зеленой экономики и устойчивого развития, анализ текущих бизнес-рисков и регионального сотрудничества ради устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Также на конференции состоялась презентация ежегодника Института CAREC. Так, сотрудники Центра представили свои исследования на тему экономического влияния Зангезурского коридора на страны региона для публикации в соответствующей книге.

CAREC был основан в 1996 году по инициативе Азиатского банка развития в связи с созданием данных и наращиванием потенциала для ускорения экономического роста в регионе CAREC. Наша страна участвует в программе с 2003 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngəzur dəhlizinin CAREC regionuna iqtisadi təsiri təqdim olunub

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Теракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
ФотоТеракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
8 апреля 2022 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi