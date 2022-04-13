Представлено исследование об экономическом влиянии Зангезурского коридора на регион CAREC

11-12 апреля руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяз Мусеибов и аналитик Айхан Сатыджи приняли участие в конференции на тему "Устойчивость и экономическое развитие в регионе CAREC в периоды большой неопределенности

11-12 апреля руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяз Мусеибов и аналитик Айхан Сатыджи приняли участие в конференции на тему "Устойчивость и экономическое развитие в регионе CAREC в периоды большой неопределенности", организованной совместно институтом Регионального экологического центра Центральной Азии (CAREC), Азиатским банком развития (АБР) и Институтом Азиатского банка развития (ADBI).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

По информации, А.Мусеибов и А.Сатыджи выступили на конференции с исследованием на тему "Экономическое влияние Зангезурского коридора на регион CAREC и перспективы экономических отношений между регионом CAREC и ЕС".

Целью встречи с участием делегаций университетов, неправительственных организаций стран-членов программы CAREC, Всемирного банка, АБР, ADBI, и таких стран-не членов, как Япония и Сингапур, является обсуждение зеленой экономики и устойчивого развития, анализ текущих бизнес-рисков и регионального сотрудничества ради устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Также на конференции состоялась презентация ежегодника Института CAREC. Так, сотрудники Центра представили свои исследования на тему экономического влияния Зангезурского коридора на страны региона для публикации в соответствующей книге.

CAREC был основан в 1996 году по инициативе Азиатского банка развития в связи с созданием данных и наращиванием потенциала для ускорения экономического роста в регионе CAREC. Наша страна участвует в программе с 2003 года.