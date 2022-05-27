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Представлена модель скоринга для кредитных организаций

Представлена модель скоринга для кредитных организаций Фонд развития предпринимательства Министерства экономики провел презентацию модели малого кредитного скоринга (ММКС) для уполномоченных кредитных организаций.
Бизнес
27 мая 2022 г. 16:13
Представлена модель скоринга для кредитных организаций

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики провел презентацию модели малого кредитного скоринга (ММКС) для уполномоченных кредитных организаций.

Как сообщает Report, на мероприятии была представлена подробная информация о преимуществах и применении модели.

Было отмечено, что ММКС – это автоматизированная модель, обеспечивающая обработку информации, анализ результатов и предоставление отзыва по инвестиционным проектам субъектов предпринимательства по заявкам на сумму кредита 200 тыс. манатов и меньше.

В результате применения модели скоринга Фонд будет формировать и оценивать прогнозы, финансовые планы, что позволит кредитным организациям экономить время, затрачиваемое на подготовку этих отчетов. Кроме того, ММКС позволит упростить процесс экспертизы инвестиционных проектов, обеспечить прозрачность и оперативность при рассмотрении заявок, повысить качество и эффективность экспертизы по кредитным заявкам, применять единый подход к анализу инвестиционных проектов.

В будущем модель скоринга планируется применять и по кредитам свыше 200 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Kredit təşkilatları üçün Kiçik Kredit Skorinq Modeli təqdim edilib

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