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Представительство турецкой аэрокосмической компании в Азербайджане уменьшает уставный капитал

Представительство турецкой аэрокосмической компании в Азербайджане уменьшает уставный капитал ООО Turkish Aerospace Azerbaijan, принадлежащее Турецкой аэрокосмической промышленности, уменьшает уставный капитал на 1 млн долларов или в 3 раза.
Бизнес
9 августа 2024 г. 12:58
Представительство турецкой аэрокосмической компании в Азербайджане уменьшает уставный капитал

ООО Turkish Aerospace Azerbaijan, принадлежащее Турецкой аэрокосмической промышленности, уменьшает уставный капитал на 1 млн долларов или в 3 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Согласно информации, уставный капитал компании будет снижен с 1,5 млн долларов США до 500 млн долларов США.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение одного месяца по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Г.Джавида, дом 25.

Напомним, что Turkish Aerospace Azerbaijan была зарегистрирована в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin aerokosmik şirkətinin nümayəndəliyi nizamnamə kapitalını 3 dəfə azaldır

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