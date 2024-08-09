Представительство турецкой аэрокосмической компании в Азербайджане уменьшает уставный капитал

ООО Turkish Aerospace Azerbaijan, принадлежащее Турецкой аэрокосмической промышленности, уменьшает уставный капитал на 1 млн долларов или в 3 раза.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.
Согласно информации, уставный капитал компании будет снижен с 1,5 млн долларов США до 500 млн долларов США.
Кредиторы могут предъявить свои требования в течение одного месяца по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Г.Джавида, дом 25.
Напомним, что Turkish Aerospace Azerbaijan была зарегистрирована в этом году.