Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере

Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере.

Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере.

Как сообщает Report, предложение было озвучено на онлайн-встрече с сотрудниками Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Встреча, организованная Главным управлением налоговой политики Государственной налоговой службы, прошла с участием предпринимателей, занимающихся производством и импортом текстильных изделий, а также соответствующих структур Госслужбы. На встрече было обсуждено текущее состояние и развитие текстильной промышленности в нашей стране.

Было принято решение о продолжении подобных встреч в целях дальнейшего расширения сотрудничества и изучения мнений и предложений предпринимателей для совершенствования налогового законодательства.