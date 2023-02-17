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Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере

Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере.
Бизнес
17 февраля 2023 г. 14:47
Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере

Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере.

Как сообщает Report, предложение было озвучено на онлайн-встрече с сотрудниками Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Встреча, организованная Главным управлением налоговой политики Государственной налоговой службы, прошла с участием предпринимателей, занимающихся производством и импортом текстильных изделий, а также соответствующих структур Госслужбы. На встрече было обсуждено текущее состояние и развитие текстильной промышленности в нашей стране.

Было принято решение о продолжении подобных встреч в целях дальнейшего расширения сотрудничества и изучения мнений и предложений предпринимателей для совершенствования налогового законодательства.

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