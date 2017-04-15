Представители таможенных органов Азербайджана и Ирана провели встречу

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Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Астаринском таможенном управлении Государственного таможенного комитета (ГТК) была проведена рабочая встреча между представителями ГТК и Таможенным управлением Ирана.

Об этом Report сообщили в ГТК.

По информации, во время встречи начальник Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Баба Салаев рассказал о сотрудничестве в данной сфере между двумя странами.

Глава иранской делегации, генеральный директор Таможенного управления провинции Гилан Ирана Мухаммед Шахбази в свою очередь отметил, что представляемая им структура больше всего сотрудничает с азербайджанскими коллегами по сравнению с другими пограничными государствами.

В ходе встречи с целью облегчения и ускорения таможенного контроля стороны обсудили такие вопросы, как возможность перевозки скоропортящихся товаров, экспортируемых из Ирана в Азербайджан или пересекающих территорию транзитом, с помощью поддонов, а также организация тренингов по обмену опытом УФ-операторов, обмен передовым опытом в борьбе с наркотиками и контрабандой с помощью расширения сотрудничества в сфере таможенного правонарушения, облегчение условий пересечения границы для пассажиров, которые едут на личном транспорте.