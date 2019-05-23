Представители таможенных служб СНГ собрались в Баку

В Баку проходит 19-е заседание комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстан, России, Таджикистана, Узбекистана, в качестве наблюдателей руководители правоохранительных органов таможенных служб Латвии и Эстонии, а также представители Антитеррористического центра СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Координационной службы Совета командующих пограничных войск СНГ.

Участники мероприятия отметили, что в рамках организации должны быть организованы совместные операции по борьбе с контрабандой. В тоже время необходимо усовершенствовать аналитическую работу в сфере таможенной службы.

Участники обменяются мнениями о деятельности таможенных служб в правоохранительной сфере, будут заслушаны доклады рабочих групп, обсуждены вопросы укрепления сотрудничества.

Напомним, что с 21 мая проходят заседания рабочих групп, в ходе которых обсуждаются вопросы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничества в области аналитической информации и борьбе с преступностью в интернет-пространстве.

Отметим, что это 4-е по счету заседание комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран СНГ в нашей стране.