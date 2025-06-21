Представители СМИ Турции ознакомились с бизнес- и инвестиционной средой Карабаха и Восточного Зангезура

Представители СМИ Турции ознакомились с бизнес- и инвестиционной средой Карабаха и Восточного Зангезура

Представители СМИ Турции ознакомились с восстановительными и строительными работами на освобожденных от оккупации территориях, в том числе с деятельностью Агдамского промышленного парка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Представителям медиа рассказали о проектах, реализуемых в промышленном парке, и о возможностях, созданных для инвесторов.

Было отмечено, что для реализации промышленного потенциала региона, реинтеграции в экономику страны и обеспечения занятости населения 28 мая 2021 года указом главы государства был создан Агдамский промышленный парк. В качестве приоритетных направлений парка определены производство строительных материалов, упаковка сельскохозяйственной продукции, производство консервов из фруктов и овощей, мясной и молочной продукции, кормов, удобрений, а также организация сферы услуг и т.д.

Более 70% территории Агдамского промышленного парка, охватывающего 190 гектаров, передано в пользование предпринимателям. По количеству резидентов парк занимает второе место в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. В промышленном парке создана благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности. Бизнесмены обеспечиваются готовой инфраструктурой за счет государственных средств. Резиденты парка полностью освобождаются от налогов на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей на срок 10 лет с даты регистрации.

В настоящее время в промышленном парке 28 субъектам предпринимательства предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - статус нерезидента. Их общий инвестиционный портфель превышает 260 миллионов манатов. Предпринимателями инвестировано в проекты более 115 млн манатов, обеспечены постоянной работой 653 человека. В настоящее время в промышленном парке функционируют 9 предприятий, ведутся работы по строительству более 5 предприятий.

Продукция, производимая в промышленном парке, не только продается на внутреннем рынке, но и экспортируется в зарубежные страны.

Представители СМИ Турции ознакомились с деятельностью производственных предприятий ООО "Bafco İnvest", "Mister Decor" и "Eel Electric".

Журналисты также посетили Свободную экономическую зону Алят и Сумгайытский химический промышленный парк.