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Представители СМИ Турции ознакомились с бизнес- и инвестиционной средой Карабаха и Восточного Зангезура

Представители СМИ Турции ознакомились с бизнес- и инвестиционной средой Карабаха и Восточного Зангезура Представители СМИ Турции ознакомились с бизнес- и инвестиционной средой Карабаха и Восточного Зангезура
Бизнес
21 июня 2025 г. 19:26
Представители СМИ Турции ознакомились с бизнес- и инвестиционной средой Карабаха и Восточного Зангезура

Представители СМИ Турции ознакомились с восстановительными и строительными работами на освобожденных от оккупации территориях, в том числе с деятельностью Агдамского промышленного парка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Представителям медиа рассказали о проектах, реализуемых в промышленном парке, и о возможностях, созданных для инвесторов.

Было отмечено, что для реализации промышленного потенциала региона, реинтеграции в экономику страны и обеспечения занятости населения 28 мая 2021 года указом главы государства был создан Агдамский промышленный парк. В качестве приоритетных направлений парка определены производство строительных материалов, упаковка сельскохозяйственной продукции, производство консервов из фруктов и овощей, мясной и молочной продукции, кормов, удобрений, а также организация сферы услуг и т.д.

Более 70% территории Агдамского промышленного парка, охватывающего 190 гектаров, передано в пользование предпринимателям. По количеству резидентов парк занимает второе место в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. В промышленном парке создана благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности. Бизнесмены обеспечиваются готовой инфраструктурой за счет государственных средств. Резиденты парка полностью освобождаются от налогов на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей на срок 10 лет с даты регистрации.

В настоящее время в промышленном парке 28 субъектам предпринимательства предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - статус нерезидента. Их общий инвестиционный портфель превышает 260 миллионов манатов. Предпринимателями инвестировано в проекты более 115 млн манатов, обеспечены постоянной работой 653 человека. В настоящее время в промышленном парке функционируют 9 предприятий, ведутся работы по строительству более 5 предприятий.

Продукция, производимая в промышленном парке, не только продается на внутреннем рынке, но и экспортируется в зарубежные страны.

Представители СМИ Турции ознакомились с деятельностью производственных предприятий ООО "Bafco İnvest", "Mister Decor" и "Eel Electric".

Журналисты также посетили Свободную экономическую зону Алят и Сумгайытский химический промышленный парк.

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Версия на английском языке Turkish media representatives explore business and investment environment in Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin media nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun biznes və investisiya mühiti ilə tanış olublar

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