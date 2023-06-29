Представители каких профессий претендуют на участие в конкурсе "Восхождение"?

Большинство претендентов на участие в конкурсе "Восхождение" - экономисты.

Большинство претендентов на участие в конкурсе "Восхождение" - экономисты.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам руководитель учебного центра Azеrsun Holding Джалал Эйнуллаев, выступающий в качестве эксперта на конкурсе.

Он отметил, что наряду с экономистами, заявки подали учителя средних школ и врачи: "Образование не имеет значения. Среди победителей есть и врачи, и учителя".

По словам Дж.Эйнуллаева, участники оцениваются по 8 критериям: "Среди них есть очень достойные кадры, имеющие потенциал для работы на высоких должностях".

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного, полуфинального и финального этапов.