Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды Cisco

“CISCO” организует в Амстердаме, Нидерланды, одно из самых престижных технологических мероприятий в мире - мероприятие “Cisco Live”.

“CISCO” организует в Амстердаме, Нидерланды, одно из самых престижных технологических мероприятий в мире - мероприятие “Cisco Live”.

В мероприятии, в котором приняли участие до 80 делегаций из государственного и частного секторов Азербайджана, также приняли участие представители департамента информационных технологий Азербайджанской операционной компании (АОК) COP29.

11 февраля, в соответствии с традицией, состоялась церемония вручения премии компании “CİSCO” “Лидер устойчивого развития” (Sustainability Leader Award).

_На церемонии Эльнар Асадов, Джавид Гусейнов, Айхан Сатыджи и Вусал Шахбазов, представляющие ИТ-департамент АОК COP29, приняли награду в качестве делегации COP29_.

Так, в ходе мероприятия АОК COP29 была удостоена соответствующей награды “CISCO” за создание надежной безопасной, автоматизированной и энергосберегающей сетевой инфраструктуры на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Для информации отметим, что успешные проекты, поддерживающие устойчивое развитие и предлагающие инновационные решения в индустрии высоких технологий, награждаются указанной премией. CОР29, T-Systems, SAP, STC, CORE42, Sykehuspartner и Paris 2024 являются исполнителями проектов, получивших награду от “CİSCO”.

Кроме того, в рамках мероприятия Эльнар Асадов, представляющий ИТ-департамент CОР29, вместе со старшими вице-президентами CISCO по вопросам клиентского опыта и устойчивого развития Адель Тромбеттой и Мэри де Высоцки, принял участие в панельной дискуссии на тему “Создание сетевой инфраструктуры для обеспечения устойчивости: CISCO и ООН на COP29”.

Отметим, что “Cisco Live” - это ежегодное мероприятие, организуемое компанией "CİSCO" и предназначенное для технических специалистов, ИТ-руководителей, инженеров и клиентов, использующих продукты "CİSCO". Начавшееся 9 февраля это технологическое мероприятие продлится до 14 февраля.

Цель”Cisco Live “ - познакомить участников с технологическими инновациями, рассказать о продуктах и решениях” Cisco“, в том числе об истории успеха победителей” Cisco Live Awards".

Мероприятие "Cisco Live" также является успешной платформой для ознакомления международной общественности с тем, как Азербайджанская Республика успешно провела мероприятие CОР29, с привлечением местных специалистов в короткие сроки создала инфраструктуру ИКТ, полностью соответствующую международным стандартам, и прочими темами. На мероприятие также были приглашены местные исполнительные компании “Cyberpoint” и “All In One Technologies”.

Под руководством генерального директора компании “Cisco” по странам Кавказа и Центральной Азии Рамиля Эюбова “Cisco” развивается и в регионе, и в Азербайджане.

В то же время СОР29 был номинирован на глобальную премию “Cisco” в категории “Инноватор в области устойчивого развития” (Sustainability chagemaker). На эту награду были номинированы более 60 крупных компаний и учреждений, и 25 членов жюри “Cisco” выбрали финалистов. ИТ-команда СОР29 стала одним из 6 финалистов вместе со всемирно известными компаниями, такими как Adidas, Garanti BBVA, Red Sea Global.