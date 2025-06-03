Представители AZPROMO и ProGuatemala обсудили возможности торговли и инвестиций

Представители Агентства поощрения

Представители Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и государственного агентства ProGuatemala при Министерстве экономики Гватемалы, ответственного за привлечение инвестиций, продвижение экспорта и развитие национального бренда страны, состоялась онлайн-встреча.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщил посол-нерезидент Азербайджана в центральноамериканской стране Мамед Талыбов.

"Представители AZPROMO и ProGuatemala провели важную встречу. Было интересно принять участие в этой продуктивной встрече, на которой обсуждался потенциал развития сотрудничества между Азербайджаном и Гватемалой в сфере торговли и инвестиций", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что в прошлом месяце Мамед Талыбов обсудил экономические вопросы с заместителем министра иностранных дел Перу Феликсом Денегри Боса.

М.Талыбов является послом Азербайджана в Мексике, Коста-Рике, Колумбии, Перу, Гватемале, Гондурасе и Панаме с резиденцией в Мехико.