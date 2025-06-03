О нас

Представители AZPROMO и ProGuatemala обсудили возможности торговли и инвестиций

Представители AZPROMO и ProGuatemala обсудили возможности торговли и инвестиций Представители Агентства поощрения
Бизнес
3 июня 2025 г. 08:34
Представители AZPROMO и ProGuatemala обсудили возможности торговли и инвестиций

Представители Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и государственного агентства ProGuatemala при Министерстве экономики Гватемалы, ответственного за привлечение инвестиций, продвижение экспорта и развитие национального бренда страны, состоялась онлайн-встреча.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил посол-нерезидент Азербайджана в центральноамериканской стране Мамед Талыбов.

"Представители AZPROMO и ProGuatemala провели важную встречу. Было интересно принять участие в этой продуктивной встрече, на которой обсуждался потенциал развития сотрудничества между Азербайджаном и Гватемалой в сфере торговли и инвестиций", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что в прошлом месяце Мамед Талыбов обсудил экономические вопросы с заместителем министра иностранных дел Перу Феликсом Денегри Боса.

М.Талыбов является послом Азербайджана в Мексике, Коста-Рике, Колумбии, Перу, Гватемале, Гондурасе и Панаме с резиденцией в Мехико.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAZPROMO və “ProGuatemala” nümayəndələri ticarət və investisiya imkanlarını müzakirə ediblər

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi