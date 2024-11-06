О нас

Представители Азербайджана приняли участие в конференции CRF

Представители Азербайджана приняли участие в конференции CRF Представители Азербайджана приняли участие в Ежегодной конференции Форума корпоративных регистраторов (CRF) на тему "Инновационные реестры - гаранты будущего бизнеса", которая прошла в Дохе (Катар) при поддержке Финансового Центра страны.
Бизнес
6 ноября 2024 г. 15:38
Представители Азербайджана приняли участие в конференции CRF

Представители Азербайджана приняли участие в Ежегодной конференции Форума корпоративных регистраторов (CRF) на тему "Инновационные реестры - гаранты будущего бизнеса", которая прошла в Дохе (Катар) при поддержке Финансового Центра страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, Азербайджан на мероприятии представляли начальник главного управления регистрации и учета налогоплательщиков Мирза Мирзаев и начальник отдела финансового мониторинга Орхан Абдинов.

Конференция была посвящена инновационным решениям в процессе регистрации и трансформации бизнеса в эпоху устойчивого развития.

Кроме этого, обсуждались вопросы применения технологий будущего в бизнесе, эффективных механизмов для стимулирования экономического развития и опыт цифровизации бизнес-реестров.

CRF, основанный в 2023 году в Окленде, Новой Зеландии, объединяет 60 организаций и направлен на улучшение услуг коммерческих регистраторов и развитие международного сотрудничества в сфере регистрации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at Annual Conference of Corporate Registers Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Korporativ Qeydiyyatçılar Forumunun İllik Konfransına qatılıb

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi