Азербайджанская делегация посетила особую экономическую зону "Иннополис" в Татарстане

Делегация во главе с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Татарстаном, министром экономики Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельнос

Делегация во главе с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Татарстаном, министром экономики Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельностью предприятий в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иннополис" этого региона России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, было сообщено об успешной синергии, сложившейся между секторами образования и экономики в ОЭЗ, а также об инновационной продукции и технологических новинках, производимых резидентами на основе передовых технологий. В рамках визита в ОЭЗ также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов с субъектами бизнеса в промышленных зонах Азербайджана.