О нас

Азербайджанская делегация посетила особую экономическую зону "Иннополис" в Татарстане

Азербайджанская делегация посетила особую экономическую зону "Иннополис" в Татарстане Делегация во главе с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Татарстаном, министром экономики Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельнос
Бизнес
28 апреля 2023 г. 12:29
Азербайджанская делегация посетила особую экономическую зону Иннополис в Татарстане

Делегация во главе с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Татарстаном, министром экономики Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельностью предприятий в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иннополис" этого региона России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, было сообщено об успешной синергии, сложившейся между секторами образования и экономики в ОЭЗ, а также об инновационной продукции и технологических новинках, производимых резидентами на основе передовых технологий. В рамках визита в ОЭЗ также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов с субъектами бизнеса в промышленных зонах Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan rəsmiləri Tatarıstanın İnnopolis Xüsusi İqtisadi Zonasında olub

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi