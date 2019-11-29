​Представитель таможни: Аппарат Body Scan не влияет на здоровье людей

Один человек может проходить через аппарат Body Scan 1000 раз в год без ущерба для своего здоровья.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Астаринского таможенного поста Южного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана Габиль Мехтиев, комментируя утверждения о том, что аппарат наносит вред здоровью людей.

Старший инспектор поста Кенан Гейдарли рассказал о возможностях хранения товаров на складах временного хранения: "Товары могут храниться 120 дней. Для скоропортящихся продуктов этот срок составляет 3 дня. Если владелец не заберет товар в течение 120 дней, это означает отказ от товара в пользу государства. В этом случае мы составляем акт и передаем товар "Азетерминалкомплекс"у. Там их можно хранить до 3-х лет. За хранение товара необходимо платить 22 копейки + 18% НДС за кг (до 100 кг) и 50 копеек + НДС за кг, если объемы превышают 100 кг.