 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Представитель таможенного комитета назвал претензии предпринимателей нелогичными

    Сафар Мехдиев:Как можно требовать инвойс, если за порожние контейнеры не уплачивается налог?

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Претензии предпринимателей по поводу требования о предъявлении инвойсов на порожние контейнеры нелогичны". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Сафар Мехдиев.

    По словам С.Мехдиев, на порожние контейнеры нельзя требовать инвойс: "Как можно требовать инвойс, если за порожние контейнеры не уплачивается налог?".

    Представитель таможенного комитета также внес ясность в беспокоящий предпринимателей вопрос о лабораторных проверках: "Процесс лабораторных проверок существует во всем мире. Продовольственные товары необходимо проверять. С каждого продукта берется образец, который и отправляется на проверку". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi