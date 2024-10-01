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Представитель Саудовской Аравии: Товарооборот с Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал

Представитель Саудовской Аравии: Товарооборот с Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал Товарооборот между Саудовской Аравией и Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал.
Бизнес
1 октября 2024 г. 16:14
Представитель Саудовской Аравии: Товарооборот с Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал

Товарооборот между Саудовской Аравией и Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал сопредседатель Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия Ахмед Али аль-Дахиль на 5-м заседании совета в Баку.

По его словам, в прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил 13 млн долларов США.

"Мы можем увеличить этот показатель. Надеюсь, что в ближайшем будущем наши страны смогут значительно расширить торговые отношения. Саудовская Аравия заинтересована в изучении инвестиционных возможностей Азербайджана. Совместный деловой совет поддерживает углубление двустороннего сотрудничества и добился успешных результатов в расширении связей", - сказал он.

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Версия на английском языке Saudi Arabian official: Trade turnover with Azerbaijan does not fully reflect true potential
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı rəsmisi: "Azərbaycanla ticarət dövriyyəmiz potensialımızı tam əks etdirmir"

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