Представитель Саудовской Аравии: Товарооборот с Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал

Товарооборот между Саудовской Аравией и Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал.

Товарооборот между Саудовской Аравией и Азербайджаном не полностью отражает наш потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал сопредседатель Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия Ахмед Али аль-Дахиль на 5-м заседании совета в Баку.

По его словам, в прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил 13 млн долларов США.

"Мы можем увеличить этот показатель. Надеюсь, что в ближайшем будущем наши страны смогут значительно расширить торговые отношения. Саудовская Аравия заинтересована в изучении инвестиционных возможностей Азербайджана. Совместный деловой совет поддерживает углубление двустороннего сотрудничества и добился успешных результатов в расширении связей", - сказал он.