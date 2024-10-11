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Представитель PASHA Holding: Инновационный саммит INMerge важен для новых инициатив

Представитель PASHA Holding: Инновационный саммит INMerge важен для новых инициатив 11:15
Бизнес
11 октября 2024 г. 11:39
Представитель PASHA Holding: Инновационный саммит INMerge важен для новых инициатив

Инновационный саммит INMerge является важной платформой для новых инициатив и инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в пятницу на инновационном саммите INMerge в Баку.

По его словам, в современном мире самым большим риском для компаний является отсутствие инноваций:

"Сегодня технологии и потребности потребителей меняются. 5-10 лет назад доля цифрового маркетинга в общем маркетинговом бюджете была значительно ниже. Однако сейчас данный показатель увеличивается. Поэтому компании должны принимать изменения, быть открытыми к инновациям и новым инициативам. С этой точки зрения инновационный саммит INMerge и другие подобные площадки имеют большое значение. Мы стараемся привлечь больше людей из разных стран к участию в таких мероприятиях".

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Версия на азербайджанском языке "PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge” İnnovasiya Sammiti yeni təşəbbüslər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir"

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