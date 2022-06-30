Представитель Налоговой службы: Некоторые лица создают несколько компаний для уклонения от уплаты НДС

"В последнее время в налоговые органы поступают обращения от граждан насчет регистрации на их имена различных компаний".

"В последнее время в налоговые органы поступают обращения от граждан насчет регистрации на их имена различных компаний".

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела анализа государственной регистрации юридических лиц Главного управления госрегистрации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Лейла Гусейнзаде.

По ее словам, в стране есть дельцы, которые создают несколько компаний, чтобы избежать налога на добавленную стоимость: "Эти компании обычно оформляются на имена других лиц. Эти лица, пользуясь доверием граждан на основании полученной от них доверенности получают ASAN İmza. Если имеется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, то возбуждается уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса".