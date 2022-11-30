KOBIA: Большая часть нефтяных доходов используется для развития ненефтяного сектора

Азербайджан использует большую часть своих нефтяных доходов для развития ненефтяного сектора, расширения ненефтяного экспорта.
Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Самир Гумбатов заявил на "Торгово-экспортном форуме" (ТЭФ-2022) в Баку.
По его словам, одной из первоочередных задач, стоящих перед государством, является принятие конкретных практических мер по увеличению экспортных возможностей: "Расширение международной торговли всегда сохраняло свою актуальность. Азербайджан - нефтяная страна, и, хотя нашими основными экспортными продуктами являются нефть и нефтепродукты, KOBIA всегда готово оказать поддержку предпринимателям для развития ненефтяного сектора, расширения экспорта”.