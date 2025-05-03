Представитель KOBİA: АОО является одним из значимых сегментов экономики страны

Азербайджанское общество оценщиков (АОО) играет важную роль в экономике страны.

Азербайджанское общество оценщиков (АОО) играет важную роль в экономике страны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Эмиль Гусейнли, выступая на VIII отчетно-выборной конференции АОО.

Он отметил, что невозможно отделить деятельность общества от процессов развития и регулирования экономики: "Когда предприниматель обращается за бизнес-кредитом, обязательным условием является наличие заключения оценщика. Кроме того, оценщики играют важную роль в оценке ущерба, нанесенного предпринимателям, и в целом в регулировании хозяйственных отношений".

По словам Гусейнли, отчет общества наглядно демонстрирует масштаб проделанной работы - от выработки стратегии и развития международных связей до охвата всех регионов страны и расширения состава организации.

В завершение он призвал участников конференции поддержать кандидатуру Вугара Оруджа на пост председателя общества.