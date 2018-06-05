Представитель ЕС: Связи между Азербайджаном и ЕС носят стратегический характер

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Связи между Азербайджаном и Евросоюзом носят стратегический характер.

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС заявил директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит.

По его словам, в Азербайджане проводится наибольшее количество твиннинг-проектов.

Л.Мередит призвал правительство Азербайджана продолжать мероприятия по диверсификации экономики страны. По его словам, в этой сфере были предприняты важные шаги, чтобы развить ненефтяной сектор страны. В этой связи он назвал механизмы финансирования сельского хозяйства, т.н. создание независимой торговой зоны вокруг морского порта. Л.Мередит отметил, что эти шаги находят положительное отражение в отчетах Всемирного банка.

В завершении Л.Мередит отметил важность развития мелкого предпринимательства. По его словам, в Европе 60% производства приходится на долю мелких предпринимателей, тогда как в Азербайджане этот показатель составляет 10%. Он сказал, что ЕС готов оказать помощь для изменения ситуации в данной сфере.