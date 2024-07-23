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AZPROMO: Планируется создание Азербайджано-вьетнамского делового совета

AZPROMO: Планируется создание Азербайджано-вьетнамского делового совета Проводятся обсуждения по созданию Азербайджано-вьетнамского делового совета.
Бизнес
23 июля 2024 г. 12:48
AZPROMO: Планируется создание Азербайджано-вьетнамского делового совета

Проводятся обсуждения по созданию Азербайджано-вьетнамского делового совета.

Как сообщает Report, об этом советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Шебнем Аллахвердиева заявила на встрече с азербайджанскими и вьетнамскими предпринимателями.

По ее словам, интерес в этом направлении будет проверен путем проведения опросов среди предпринимателей обеих стран.

"Это сотрудничество откроет новые возможности для взаимного развития. По данным на 1 июня, в Азербайджане зарегистрировано 5 вьетнамских компаний", - сказала Аллахвердиева.

Она также добавила, что продолжаются переговоры по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO rəsmisi: "Azərbaycan-Vyetnam İşgüzar Şurasının yaradılması planlaşdırılır"

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