Председатель Госкомитета: Прекращение проверок объектов предпринимателей привели к росту количества жалоб

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Прекращение проверок объектов предпринимателей привело к росту количества жалоб. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана Рамиз Гасанов.

"Прекращение проверок привело к тому, что некоторые "предприниматели" воспользовались этим, что привело к росту количества жалоб. Жалобы поступают практически во всех сферах".

Комментируя вопрос о том, имеются ли жалобы на качество бензина, он заявил, что бензин в основном импортируется в Азербайджан. Самый высокий класс Премиум привозится в Азербайджан. "Речь может идти не о качестве, а о количестве. Мы регулярно проводим проверки", - заявил Рамиз Гасанов.