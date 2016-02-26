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    Председатель Госкомитета: Прекращение проверок объектов предпринимателей привели к росту количества жалоб

    Некоторые предприниматели воспользовались этим

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Прекращение проверок объектов предпринимателей привело к росту количества жалоб. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана Рамиз Гасанов.

    "Прекращение проверок привело к тому, что некоторые "предприниматели" воспользовались этим, что привело к росту количества жалоб. Жалобы поступают практически во всех сферах".

    Комментируя вопрос о том, имеются ли жалобы на качество бензина, он заявил, что бензин в основном импортируется в Азербайджан. Самый высокий класс Премиум привозится в Азербайджан. "Речь может идти не о качестве, а о количестве. Мы регулярно проводим проверки", - заявил Рамиз Гасанов.

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