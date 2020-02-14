Председатель совета директоров Samsung подал в отставку

Председатель совета директоров южнокорейской корпорации Samsung Ли Сан Хун покинул свой пост на фоне недавнего тюремного приговора по делу о препятствовании деятельности профсоюзов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Как отмечает агентство, вскоре совет директоров корпорации назначит нового председателя.

17 декабря 2019 года Ли Сан Хун был признан виновным в нарушении законодательства, регулирующего деятельность профсоюзов. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Всего по этому делу проходят 32 сотрудника Samsung, 26 из которых были признаны виновными. Осужденные пытались использовать личную информацию о членах профсоюзов, чтобы ограничить их влияние.

В последнее время многие топ-менеджеры Samsung оказались в центре громких скандалов. Так, 9 декабря вице-президент и двое других представителей руководства Samsung были приговорены к 1,5 года лишения свободы за финансовые махинации.