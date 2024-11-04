Председатель INTOSAI на следующий период примет участие в COP29

Председатель Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на следующий период Витал до Рего Фильхо примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Председатель Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на следующий период Витал до Рего Фильхо примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

14 ноября в "День финансов, инвестиций и торговли" в рамках COP29 в Баку пройдет мероприятие "На каком этапе находятся правительства в своих климатических действиях? - Результаты оценки Климатического сканера", организованное Счетной палатой и INTOSAI.

С помощью инструмента Климатического сканера высшие органы аудита 141 страны, присоединившейся к этой инициативе, провели оценку работы правительства по предотвращению изменения климата, включая выполнение обязательств, принятых на национальном и международном уровнях. Планируется, что глобальные (обобщенные) результаты оценки, проведенной по всему миру, будут объявлены на вышеупомянутом мероприятии в рамках COP29.