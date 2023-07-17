Председатель ICCIA: Исламские страны имеют большой потенциал для реализации инвестиционных проектов в Азербайджане

Потенциал и желание исламских стран реализовать инвестиционные проекты в Азербайджане велики.

Потенциал и желание исламских стран реализовать инвестиционные проекты в Азербайджане велики.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) Абдулла Салех Камель.

По его словам, имеющиеся в Азербайджане возможности и благоприятная экономическая среда позволяют реализовывать инвестиционные проекты: "Наконец-то Азербайджан после долгих лет освободил свои земли от оккупации. Мы видим инвестиционный потенциал на этих территориях".

Отметим, что в Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палате (ICCIA) в настоящее время представлены 57 стран-участниц.