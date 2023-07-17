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Председатель ICCIA: Исламские страны имеют большой потенциал для реализации инвестиционных проектов в Азербайджане

Председатель ICCIA: Исламские страны имеют большой потенциал для реализации инвестиционных проектов в Азербайджане Потенциал и желание исламских стран реализовать инвестиционные проекты в Азербайджане велики.
Бизнес
17 июля 2023 г. 17:02
Председатель ICCIA: Исламские страны имеют большой потенциал для реализации инвестиционных проектов в Азербайджане

Потенциал и желание исламских стран реализовать инвестиционные проекты в Азербайджане велики.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) Абдулла Салех Камель.

По его словам, имеющиеся в Азербайджане возможности и благоприятная экономическая среда позволяют реализовывать инвестиционные проекты: "Наконец-то Азербайджан после долгих лет освободил свои земли от оккупации. Мы видим инвестиционный потенциал на этих территориях".

Отметим, что в Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палате (ICCIA) в настоящее время представлены 57 стран-участниц.

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Версия на английском языке ICCIA president: Potential of Islamic countries to implement investment projects in Azerbaijan is great
Версия на азербайджанском языке ICCIA-nın sədri: "İslam ölkələrinin Azərbaycanda investisiya layihələri həyata keçirmək potensialı böyükdür"

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