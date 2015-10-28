​Председатель ГТК: Товары, ввезенные в коммерческих и производственных целях, будут облагаться налогом

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане некоторые СМИ неправильно комментируют известный указ главы государства. Согласно указу, товары некоммерческого характера освобождаются от уплаты пошлин".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По словам А.Алиева, товары, ввезенные в коммерческих и производственных целях, будут облагаться налогом в прежнем порядке: "Согласно указу, Кабинету министров отведено 3 месяца, Государственному таможенному комитету - 1 месяц. Порой журналисты путают это с товарами, ввозимыми в коммерческих или производственных целях. Этот указ относится только к товарам личного пользования. Согласно действующему законодательству, товары, ввозимые в коммерческих или производственных целях, будут привлекаться к налогообложению".

Председатель ГТК отметил, что после введения новшества станет возможно изучение его влияния на бюджетные поступления: "После того как будут подготовлены определенные механизмы в связи с применением закона и проведены расчеты станет возможным принятие категорического решения".