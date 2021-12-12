Председатель ГТК: Мы смогли взять электронную торговлю под полный контроль

"В целях предотвращения контрабанды и случаев уклонения от таможенных платежей в Азербайджане созданы электронные системы управления, приняты электронные таможенные декларации".

"В целях предотвращения контрабанды и случаев уклонения от таможенных платежей в Азербайджане созданы электронные системы управления, приняты электронные таможенные декларации".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев, комментируя сообщения об участии некоторых членов Милли Меджлиса в незаконном импорте электрооборудования в страну.

“В результате была создана большая база данных, и мы смогли взять электронную торговлю под полный контроль”, - отметил министр.