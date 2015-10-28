Председатель Государственного таможенного комитета: Lexus не может стоить 2 тысячи, а BMW - 4 тысячи долларов

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Ни одна из жалоб по таможенному оформлению автотранспортных средств, поступивших в Государственный таможенный комитет, не нашла своего подтверждения".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев, выражая отношение к вопросу оформления автотранспортных средств.

"Ранее мы часто сталкивались с вопросом ввоза старых машин. Мы им говорили, что документ, который вы получаете при покупке старой машины, не может служить основанием. Lexus не может стоить 2 тысячи, а BMW - 4 тысячи долларов. Поэтому мы просим не вести расчеты на этой основе. В Таможенном управлении есть эксперты по данным вопросам. Специалисты Центрального управления таможенной экспертизы в соответствии с законодательством проводят оценку и оформление автотранспортного средства", - сказал А.Алиев.

Он отметил, что на новом сайте ГТК размещен калькулятор по таможенному оформлению автотранспортных средств.