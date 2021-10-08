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Председатель Госкомтаможни находится с визитом в Турции

Председатель Госкомтаможни находится с визитом в Турции Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджан Сафар Мехдиев посетил Турцию, сообщает Report.
Бизнес
8 октября 2021 г. 11:23
Председатель Госкомтаможни находится с визитом в Турции

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджан Сафар Мехдиев посетил Турцию, сообщает Report.

Согласно информации, в рамках визита С.Мехдиев провел встречу со своим турецким коллегой Ризой Туна Турагаем. На встрече были подробно обсуждены торгово-экономические отношения между двумя странами, взаимодействие структур и перспективы развития связей.

С.Мехдиев также встретился с ректором Университета Эге профессором Недждетом Будак. На этой встрече были обсуждены связи между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Академией ГТК и Университетом Эге.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Gömrük Komitəsinin sədri Türkiyədə səfərdədir

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