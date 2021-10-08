Председатель Госкомтаможни находится с визитом в Турции

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджан Сафар Мехдиев посетил Турцию, сообщает Report.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджан Сафар Мехдиев посетил Турцию, сообщает Report.

Согласно информации, в рамках визита С.Мехдиев провел встречу со своим турецким коллегой Ризой Туна Турагаем. На встрече были подробно обсуждены торгово-экономические отношения между двумя странами, взаимодействие структур и перспективы развития связей.

С.Мехдиев также встретился с ректором Университета Эге профессором Недждетом Будак. На этой встрече были обсуждены связи между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Академией ГТК и Университетом Эге.