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    Предприятие по производству шприцев в Пираллахы заработает в III квартале этого года

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В 2018 году на территории Сумгайытского химико-промышленного парка начнут действовать семь предприятий.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор промышленного парка Назим Талыбов.

    Он также сказал, что предприятие по производству шприцев в Пираллахинском промышленном парке будет введено в строй в третьем квартале этого года: 

    "Предприятие будет выпускать 150 млн одноразовых шприцов в год. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, а также экспорта продукции". 

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