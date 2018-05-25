Предприятие по производству шприцев в Пираллахы заработает в III квартале этого года

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В 2018 году на территории Сумгайытского химико-промышленного парка начнут действовать семь предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор промышленного парка Назим Талыбов.

Он также сказал, что предприятие по производству шприцев в Пираллахинском промышленном парке будет введено в строй в третьем квартале этого года:

"Предприятие будет выпускать 150 млн одноразовых шприцов в год. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, а также экспорта продукции".