Предпринимателям представлены инвестиционные возможности города Шуша

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики организовало поездку предпринимателей в Шушу, в ходе которого им были представлены инвестиционные возможности Шуши.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики организовало поездку предпринимателей в Шушу, в ходе которой им представлены инвестиционные возможности этого города.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBIA, в поездке приняли участие более 40 предпринимателей, работающих в различных секторах экономики.

На встрече предпринимателей с руководством Управления государственного заповедника города Шуша исполнительный директор Управления Турал Новрузов рассказал о проводимых в Шуше реставрационных и строительных работах, начатых и планируемых проектах, роли государства и частного сектора в этой области, инвестиционных возможностях для предпринимателей, а начальник отдела KOBİA Эльнур Алиев проинформировал о порядке подачи заявок для бизнесменов, желающих открыть свое дело в регионе, и ответил на вопросы предпринимателей.