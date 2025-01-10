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Предприниматели в Нахчыване в 2024 году получили льготные кредиты на 4,2 млн манатов

Предприниматели в Нахчыване в 2024 году получили льготные кредиты на 4,2 млн манатов 11:43
Бизнес
10 января 2025 г. 12:10
Предприниматели в Нахчыване в 2024 году получили льготные кредиты на 4,2 млн манатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в 2024 году выделил льготные кредиты на сумму свыше 4,2 млн манатов для финансирования 38 проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики НАР, 73% выделенных средств были направлены на финансирование проектов в сфере промышленности, 21% - АПК, 6% - услуг.

В министерстве отметили, что для расширения доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам в прошлом году число уполномоченных кредитных организаций, сотрудничающих с Фондом, увеличилось вдвое и достигло шести. Кроме этого, продолжается работа по привлечению к сотрудничеству еще трех кредитных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda ötən il sahibkarlar 4 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

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