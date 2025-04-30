Предприниматели в Нахчыване получили почти 2 млн манатов льготных кредитов за четыре месяца

Предприниматели в Нахчыване получили почти 2 млн манатов льготных кредитов за четыре месяца

Фонд развития предпринимательства Нахчыванской Автономной Республики выдал в январе–апреле 2025 года льготные кредиты на общую сумму 1,84 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики НАР, исполняющий обязанности министра Аббас Исмайылов на конференции, посвященной Дню предпринимателя и Году Конституции и суверенитета.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество профинансированных проектов увеличилось в 3,8 раза, а сумма выделенных кредитов — в 6,5 раза. В рамках реализуемых проектов планируется создание 63 новых рабочих мест.

Исмайылов подчеркнул, что 88% профинансированных заявок пришлись на районы за пределами столицы Автономной Республики и другие города. Фонд, по его словам, планирует направить в 2025 году на поддержку предпринимателей до 25 млн манатов по приоритетным направлениям.

В настоящее время фонд сотрудничает с восемью уполномоченными банками, из которых два были привлечены в этом году.