Предприниматели приглашены к участию в розничных сетях России

Азербайджанским производителям предложено представить свою продукцию на специальных стеллажах одной из ведущих розничных сетей России - X5 Group.

Азербайджанским производителям предложено представить свою продукцию на специальных стеллажах одной из ведущих розничных сетей России - X5 Group.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно документу, подписанному Ассоциацией "Деловой Центр экономического развития СНГ" с одной из ведущих российских розничных сетей X5 Group, Ассоциация организует стеллажи для продукции из стран СНГ. Стеллажи располагаются в зоне касс, в местах, где наблюдается максимальная активность потребителей. Срок хранения продукции на стеллажах - 90 дней. К концу этого периода будет принято решение о подписании прямого договора между производителем и розничной сетью.

Для участия в специальной международной программе будут отобраны 20 производителей, продукция которых будет представлена на указанных стеллажах.