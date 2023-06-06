О нас

Предприниматели приглашены к участию в розничных сетях России

Предприниматели приглашены к участию в розничных сетях России Азербайджанским производителям предложено представить свою продукцию на специальных стеллажах одной из ведущих розничных сетей России - X5 Group.
Бизнес
6 июня 2023 г. 15:21
Предприниматели приглашены к участию в розничных сетях России

Азербайджанским производителям предложено представить свою продукцию на специальных стеллажах одной из ведущих розничных сетей России - X5 Group.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно документу, подписанному Ассоциацией "Деловой Центр экономического развития СНГ" с одной из ведущих российских розничных сетей X5 Group, Ассоциация организует стеллажи для продукции из стран СНГ. Стеллажи располагаются в зоне касс, в местах, где наблюдается максимальная активность потребителей. Срок хранения продукции на стеллажах - 90 дней. К концу этого периода будет принято решение о подписании прямого договора между производителем и розничной сетью.

Для участия в специальной международной программе будут отобраны 20 производителей, продукция которых будет представлена на указанных стеллажах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibkarlar Rusiyanın pərakəndə satış şəbəkələrində iştiraka dəvət edilib

Самое читаемое

В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi