Предприниматели пренебрегают карантинными требованиями

Предприниматели пренебрегают карантинными требованиями

Различные госструктуры Азербайджана проводят мониторинги в связи с соблюдением правил социальной дистанции, санитарно-эпидемиологических требований на объектах, действующих в разрешенных к деятельности областях, в условиях карантинного режима.

Как сообщает Report, в ходе мониторинга выявляются факты нарушения правил на многих производственных зонах, объектах торговли и услуг, несоблюдения субъектами предпринимательства соответствующих требований, а также во многих случаях формального подхода к этим требованиям.

Экономист Галиб Тогрул отметил, что соблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции в сфере торговли и услуг является важнейшим условием.

"За исключением крупных супермаркетов, сегодня в большинстве торговых объектов города требования карантинного режима либо не соблюдаются, либо соблюдаются частично. Предприниматели должны понимать, что размещение дезинфицирующих растворов на входе в объект, ношение маски работниками, организация поочередного входа потребителей в магазины - это их социальная ответственность. А потребители, в свою очередь, должны соблюдать физическую дистанцию, носить маски и избегать скопления где-либо. Предприниматели также должны помнить, что избавление от этого бедствия важно для восстановления их бизнеса. Потребители и предприниматели должны контролировать друг друга в этом процессе, стараться соблюдать требования карантинного режима", - сказал он.

Отметим, что в целях контроля за соблюдением этих требований Министерство экономики совместно с соответствующими структурами продолжит мониторинг и примет серьезные меры в отношении торговых объектов, не соответствующих установленным требованиям.