Предприниматели получат 170 млн манатов за счет погашенных кредитов в этом году

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Объем льготного кредитования предпринимательства в Азербайджане в 2018 году за счет ранее погашенных кредитов составит порядка 170 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана (2014-2018 гг.), в Центре Гейдара Алиева.

По словам министра, в прошлом году 1 953 предпринимателя получили 146 млн манатов в качестве льготных кредитов за счет погашенных кредитов, из которых 65% пришлось на регионы.