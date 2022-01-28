О нас
Report Georgia
Аудио новости

Предприниматели подали 7 тыс. заявок на получение кредитов под госгарантии

Предприниматели подали 7 тыс. заявок на получение кредитов под госгарантии Для получения кредитов под государственные гарантии предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, подали 6 940 заявок на сумму 1,7 млрд манатов.
Бизнес
28 января 2022 г. 12:29
Предприниматели подали 7 тыс. заявок на получение кредитов под госгарантии

Для получения кредитов под государственные гарантии предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, подали 6 940 заявок на сумму 1,7 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана Осман Халиев.

По его словам, на 2 630 из этих обращений дан положительный ответ, под госгарантии выдано кредитов на 499,8 млн манатов. Субъектам микро, малого и среднего предпринимательства выдано 99,4% кредитов в количественном и 91,7% в суммарном выражении.

Напомним, что в рамках программы, охватывающей период с 30 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года, предусматривалось предоставление государственных гарантий на сумму до 300 миллионов манатов по кредитам на сумму 500 миллионов манатов, а также субсидирование процентных ставок в размере 10% расходов на выплату процентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sahibkarlardan dövlət zəmanətli kredit almaq üçün 7 min müraciət daxil olub

Самое важное

Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
28 января 2022 г. 11:52
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
28 января 2022 г. 10:48
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
27 января 2022 г. 22:59
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi