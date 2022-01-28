Предприниматели подали 7 тыс. заявок на получение кредитов под госгарантии

Для получения кредитов под государственные гарантии предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, подали 6 940 заявок на сумму 1,7 млрд манатов.

Для получения кредитов под государственные гарантии предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, подали 6 940 заявок на сумму 1,7 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана Осман Халиев.

По его словам, на 2 630 из этих обращений дан положительный ответ, под госгарантии выдано кредитов на 499,8 млн манатов. Субъектам микро, малого и среднего предпринимательства выдано 99,4% кредитов в количественном и 91,7% в суммарном выражении.

Напомним, что в рамках программы, охватывающей период с 30 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года, предусматривалось предоставление государственных гарантий на сумму до 300 миллионов манатов по кредитам на сумму 500 миллионов манатов, а также субсидирование процентных ставок в размере 10% расходов на выплату процентов.