Предприниматели одного из регионов РФ осенью посетят Азербайджан

Свердловская область РФ планирует направить бизнес-миссии в Азербайджан и Казахстан.

Свердловская область РФ планирует направить бизнес-миссии в Азербайджан и Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Бизнес-миссия в Азербайджан планируется в октябре, в Казахстан – в ноябре.

Отбор участников проводит Агентство по привлечению инвестиций. Прием заявок открыт до 20 июня 2025 года, результаты отборов будут известны в начале июля. Отобрано будет по 10 компаний на каждую поездку.

"Формат предстоящих визитов является максимально эффективным: в программах запланированы биржи деловых контактов для участников с подбором целевых партнёров. Кроме того, состоятся переговоры с крупными госкомпаниями и представителями органов госвласти, что особенно важно для малых и средних предприятий — они смогут представить свою продукцию на самом высоком уровне управленческих решений. В свою очередь, для иностранных коллег мы подготовим предложения по импорту их продукции на наш рынок", — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, слова которого приводятся в сообщении.

По данным министерства, за последние три года товарооборот Свердловской области с Азербайджаном вырос на 8%. Азербайджан за три года поднялся с 21 на 15-ое место среди стран-партнеров Свердловской области.