Предприниматели Нахчывана получили более 7 млн манатов льготных кредитов в I полугодии

В первой половине этого года Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) выделил 7,4 млн манатов льготных кредитов на финансирование 77 инвестиционных проектов.

В первой половине этого года Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) выделил 7,4 млн манатов льготных кредитов на финансирование 77 инвестиционных проектов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр экономики НАР Кязым Гусейналиев.

По его словам, 73,6% проектов, финансируемых Фондом, были связаны с промышленностью, 18,3% - с производством сельскохозяйственной продукции, 8,1% - со сферой услуг.

"В этот период было выдано 8,6% малых, 23,9% средних и 67,5% крупных кредитов. В рамках проектов, получивших кредиты в этом году, планируется создание 80 новых рабочих мест", - добавил министр.

Кроме того, Г.Гусейналиев сказал, что в январе-июне было возвращено 5,8 млн манатов льготных кредитов, погашено 2,1 млн манатов проблемных кредитов.

Количество уполномоченных кредитных организаций, с которыми сотрудничает ФРП, достигло 8, увеличившись в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.