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Предприниматели могут получить некоторые коммунальные услуги в бакинском доме МСП

Предприниматели могут получить некоторые коммунальные услуги в бакинском доме МСП В "Бакинском доме малого и среднего предпринимательства" (МСП) предприниматели могут воспользоваться услугами по линии ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг" и ПО "Азеригаз".
Бизнес
21 февраля 2023 г. 14:12
Предприниматели могут получить некоторые коммунальные услуги в бакинском доме МСП

В "Бакинском доме малого и среднего предпринимательства" (МСП) предприниматели могут воспользоваться услугами по линии ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг" и ПО "Азеригаз".

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

На стойке "Азерсу" в "Бакинском доме малого и среднего бизнеса", микро-, малым и средним субъектам предпринимательства доступны услуги получения информации о технических условиях, о платежах, услуги по возмещению ошибочного платежа и выяснению задолженности.

На стойке "Азеригаз" доступны следующие услуги: информация о газификации, прием и сдача документов на технические условия, заключение договоров для новых и существующих абонентов, активация и замена смарт-карт счетчиков, изменение информации об абоненте (имя, фамилия), утерянных и поврежденных смарт-картах .

Также, тут оказываются услуги "Азеришыг" по приему заявлений об изменении имени абонента, осмотру поврежденного счетчика, подключению к сети энергоснабжения и т.д.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı KOB evi”ndə kommunal xidmətləri göstərilir

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