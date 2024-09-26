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Предприниматели из стран Персидского залива готовы вкладывать инвестиции в Алятскую СЭЗ

Предприниматели из стран Персидского залива готовы вкладывать инвестиции в Алятскую СЭЗ 12:38
Бизнес
26 сентября 2024 г. 13:07
Предприниматели из стран Персидского залива готовы вкладывать инвестиции в Алятскую СЭЗ

Предприниматели из стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) выразили готовность начать деятельность в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель Федерации торгово-промышленных палат ССАГЗ шейх Фейсал бин Абдулла Аль-Равас заявил журналистам.

"Мы посетили Алят и смогли оценить все имеющиеся здесь возможности. Предприниматели из стран Залива проявили большой интерес, и в ближайшее время ожидаются инвестиции", - заявил Аль-Равас, отметив стратегическую важность Азербайджана, как логистического центра, расположенного на пересечении многих международных транспортных коридоров.

Аль-Равас отметил, что арабские компании, занятые в сфере продовольственной безопасности, логистике и промышленности, заинтересованы в инвестировании в экономику Азербайджана.

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Версия на английском языке Entrepreneurs from GCC countries to operate in Azerbaijan’s AFEZ
Версия на азербайджанском языке KƏŞ ölkələrinin sahibkarları Ələt Azad İqtisadi Zonasında fəaliyyət göstərəcək

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