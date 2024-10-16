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Предприниматели из Германии посетят Азербайджан

Предприниматели из Германии посетят Азербайджан 16:33
Бизнес
16 октября 2024 г. 16:49
Предприниматели из Германии посетят Азербайджан

Бизнес-миссия из Германии 21-25 октября совершит деловой визит в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Германо-Азербайджанской торговой палаты.

Миссия "Железнодорожное строительство, железнодорожные технологии и железнодорожный транспорт" состоится по инициативе Федерального министерства экономики и климатических действий Германии.

"В рамках визита немецкие предприниматели получат информацию о рынке железнодорожных технологий в Азербайджане и применяемых стандартах, а также о потенциальных проектах и возможностях. Компании двух стран обменяются опытом", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке German businessmen to visit Azerbaijan for railway collaboration
Версия на азербайджанском языке Alman iş adamları Azərbaycana gəlir

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